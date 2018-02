Auxílio moradia de R$ 4,3 mil compensa falta de reajuste, diz Moro

Moro recebe o benefício, hoje no valor de R$ 4 377, mesmo tendo imóvel próprio em Curitiba

Magistrado responsável pela Lava Jato na primeira instância, Sérgio Moro defendeu o pagamento de auxílio-moradia como forma de compensar a falta de reajuste salarial a juízes federais.

"O auxílio-moradia é pago indistintamente a todos os magistrados e, embora discutível, compensa a falta de reajuste dos vencimentos desde 1º de janeiro de 2015 e que, pela lei, deveriam ser anualmente reajustados", disse o juiz, segundo o jornal O Globo.

Moro recebe o benefício, hoje no valor de R$ 4 377, embora tenha imóvel próprio em Curitiba, conforme informou o jornal Folha de S.Paulo. Em 2014, decisão liminar do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, estendeu o benefício a todos os magistrados.

O auxílio-moradia foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2014, após a decisão liminar de Fux. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.