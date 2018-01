Avanços tecnológicos na Defesa Civil

Sosthenes Macêdo é diretor-geral da Defesa Civil de Salvador

Salvador está localizada em uma região de relevo acidentado, cortada por vales profundos, com contingentes populacionais que, ao longo de décadas, precariamente se instalaram nos taludes dessas áreas de risco, passíveis de escorregamento em épocas de maior intensidade pluviométrica.

Buscando mitigar o problema, diversos avanços tecnológicos têm sido introduzidos no cotidiano da Codesal, a partir de 2016, com o objetivo de fortalecer as ações de proteção e defesa civil que visam, em essência, a redução dos desastres e apoio às comunidades que vivem naquelas regiões.

Dotado de equipamentos de última geração, o Centro de Monitoramento e Alerta de Defesa Civil (Cemadec), que funciona em nossa sede, sintetiza a modernização das ações preventivas do órgão, uma das prioridades da gestão do prefeito ACM Neto.

O Cemadec opera um dos mais avançados sistemas de monitoramento e acompanhamento das condições do tempo do país, emitindo alertas a partir da análise de situações climáticas. O centro, que funciona desde junho de 2016, recebeu investimentos de cerca de R$ 4,5 milhões.

A unidade realiza o monitoramento meteorológico com o auxílio de uma rede formada por 38 pluviômetros, localizados em comunidades que vivem em encostas da capital baiana, que somados às imagens de satélite e de radar permitem ampliar a precisão na previsão do tempo, reduzindo os efeitos extremos de desastres naturais. Diariamente, é emitido boletim com detalhada análise das condições climáticas e de risco.

O Cemadec segue o rigoroso protocolo dos níveis de índices pluviométricos estabelecido pelo Sistema de Alerta e Alarme e do Centro de Monitoramento de Desastres Naturais (Cemaden), o que possibilita prever a possibilidade de deslizamento de terra e de alagamento de área, além de realizar a mudança do nível de monitoramento.

Esses níveis são divididos em quatro categorias (Observação, Atenção, Alerta e Alerta Máximo), determinados a partir das condições do tempo, juntamente com os acumulados de chuva nas últimas 72 horas. O nível de segurança é de até 80mm nesse período.

É motivo de orgulho ter estado a Defesa Civil de Salvador na vanguarda, entre os municípios da região Norte e Nordeste, na adoção, também a partir de junho de 2016, do envio de alertas com previsões climáticas e de risco por SMS para os órgãos parceiros do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil e para a população, especialmente para os grupos residentes em áreas de risco, tornando-se, assim, uma ferramenta aliada das nossas ações preventivas.

Outro recurso tecnológico preventivo é o sistema de alerta e alarme, que emite avisos e dispara sirenes para indicar que os moradores, treinados em simulados, devem evacuar a área e dirigir-se ao local de acolhimento. Já estão em operação oito desses sistemas, iniciativa que contou com o investimento da prefeitura de R$ 4 milhões, e funciona nas comunidades de Mamede, Vila Picasso, Calabetão, Baixa de Santa Rita, Bom Juá e Pedro Ferrão.

Todos esses esforços objetivam aprimorar o cumprimento de nossa missão que é a de preservar vidas.

Sosthenes Macêdo é diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal)