Avenida Suburbana terá plantio de 1,4 mil árvores em 8 meses

Projeto começou com plantação de 100 mudas no local hoje

A Avenida Suburbana vai receber ao longo de oito meses o plantio de 1,4 mil mudas, em investimento de R$ 589 mil da prefeitura da cidade. Nesta sexta-feira (23), as obras tiveram inicio com 100 árvores sendo plantadas. Ao fim do projeto, a Suburbana terá árvores nativas da Mata Atlântica espalhadas pelos seus 14 km.

A iniciativa faz parte das comemorações pelo aniversário de 469 anos da fundação de Salvador. O projeto faz parte do programa Salvador Capital da Mata Atlântica, dentro do Salvador 360, no eixo Cidade Sustentável. “Sabemos que os grandes centros urbanos hoje sofrem como aquecimento devido às altas temperaturas, muito fruto da falta de árvores e de corredores ecológicos, que proporcionam um equilíbrio maior da umidade do ar. Portanto, além de embelezar a cidade, esse plantio tem a função de diminuir a poluição, oferecer sombra e bem estar aos moradores e comerciantes que vivem próximo à avenida”, explica o secretário André Fraga.

O plantio seguirá como base padrões que estão no Manual Técnico de Arborização Urbana de Salvador com Espécies Nativas da Mata Atlântica, que sinaliza desde como escolher a espécie adequada e porte da árvore até a abertura dos canteiros onde as mudas serão plantadas e detalha a composição dos insumos que devem ser usados. Esse manual foi lançado ano passado pela prefeitura e referendado pela Associação Brasileira de Arborização Urbana (SBAU). Interessados podem fazer download dele aqui.

Antes do plantio, uma equipe da Secretária da Cidade Sustentável e Inovação (SECIS), liderada por um engenheiro ambiental, vai fazer uma campanha para conscientizar os moradores da região. Sem conhecimento, muitos plantaram árvores que não são adequadas ao local e prejudicam o calçamento, fiação e até tubulação de água. A campanha de conscientização vai destacar a importância da requalificação paisagísticas, evitando vandalismo, e também falar de cuidados pós-plantio.

Operação Chuva

A promoção de ações de sustentabilidade também faz parte da Operação Chuva 2018. As equipes aproveitam a época chuvosa para o plantio, já que ajuda no crescimento das mudas. Serão realizados, até setembro próximo, o plantio de 8,4 mil mudas em mais de 100 espaços públicos de Salvador, a exemplo das regiões do Comércio, Centro, Subúrbio e Orla.

(Foto: Divulgação)

Segundo a prefeitura, desde 2013 já foram plantadas 50 mil novas árvores na cidade, em locais como Parque Socioambiental de Canabrava e a Avenida ACM, além de praças e trechos de orla.

Para incentivo ao plantio de árvores pelos cidadãos, foi criado o Disque Mata Atlântica. A árvore poderá ser entregue na própria casa do solicitante ou retirada em três pontos da cidade – Parque da Cidade, Jardim Botânico e Horto. Para o projeto, a Prefeitura disponibiliza, por mês, mil pés entre Aroeiras, Sibipirunas e Ingás.

As mudas podem ser solicitadas de três maneiras: ligando para o telefone (71) 3611-3802, enviando uma mensagem de WhatsApp para o número (71) 98549-8453, ou via 156, número da ouvidoria da Prefeitura. É necessário informar nome completo, e-mail e telefone para contato, além de endereço com CEP. Serão doadas até duas árvores por logradouro.