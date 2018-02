Avião cai perto de Moscou com 71 a bordo

Serviço de emergência informou que não há chance de sobreviventes

Um avião de uma companhia aérea russa que transportava 71 pessoas caiu na região de Moscou, depois de desaparecer do radar, informaram agências de notícias internacionais.

A aeronave An-148, um jato regional pertencente à Saratov Airlines, decolou do Aeroporto Internacional Domodedovo, ao sul de Moscou, com destino a Orsk, no Oeste do país, e desapareceu dois minutos depois da partida.

Fontes não identificadas de serviços de emergência, ouvidas pela agência Interfax, disseram que "não há" chances de sobreviventes.