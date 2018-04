Segundo informações da imprensa local, não há sobreviventes

Um avião militar com mais de 100 pessoas a bordo caiu, na manhã desta quarta-feira (11), na cidade de Blida, Argélia. Segundo informações da imprensa local, não há sobreviventes.

O acidente aconteceu próximo à base aérea de Boufarik, e ainda não há informações sobre o que motivou a queda.

O avião ia para Bechar, no sudoeste do país, no norte da África. Boufarik fica no norte da Argélia, perto do Mar Mediterrâneo e a cerca de 30 km da capital, Argel.