Avião que caiu com 71 pessoas a bordo no Nepal deixou 49 mortos

As causas do acidente estão sendo investigadas

Um avião que caiu nesta segunda-feira (12) ao tentar pousar no aeroporto de Katmandu, no Nepal, matou 49 das 71 pessoas a bordo. A aeronave da companhia aérea bengalesa US-Bangla saiu de Dacca, em Bangladesh, e transportava 67 passageiros e quatro tripulantes.

De acordo com informações da polícia local, 22 feridos foram transferidos para os três hospitais da capital nepalesa. O Itamaraty informou que não havia brasileiros na aeronave.

Segundo a BBC, o avião caiu do lado leste da pista do aeroporto Tribhuvan. A previsão era que a aeronave pousasse às 14h20 no horário local (5h30, em Brasília).

As causas do acidente estão sendo investigadas, mas segundo o gerente-geral do aeroporto, Raj Kumar Chettri, momentos depois de conseguir autorização para pousar no lado leste da pista, o piloto comunicou à torre de comando que queria se dirigir à posição nordeste.

O piloto, porém, negou que houvesse algum problema. Ainda segundo Chettri, a torre de comando avisou ao piloto que havia problemas no alinhamento do avião.