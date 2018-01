Ayrton questiona participantes da casa sobre a situação da família Lima

Brother abordou sobre selinho e, aparentemente, não foi alertado sobre as outras cenas que geraram polêmicas na web

Após a polêmica que envolveu atitudes íntimas incomuns entre pai e filha no BBB 18, como um selinho demorado, a família Lima foi chamada para uma conversa com a produção no segundo andar da casa do programa. Alertado sobre as opiniões externas, que abordam temas como assédio, Ayrton, o pai, quis saber a opinião dos outros participantes sobre o hábito de dar selinho em sua filha.



"O que vocês acham sobre dar 'estalinho' na sua filha?", perguntou para os outros brothers nesta quinta (25). Segundo ele, o hábito é comum na sua família. "Quando meus sobrinhos eram crianças, a gente dava selinho em todo mundo. Todos os tios faziam isso. Hoje, ainda nos beijamos no rosto e temos muito carinho", revelou. Para o integrante Lucas, a prática "é uma demonstração de amor". "Lá em casa, eu beijo meu irmão, ele me beija. Não selinho, mas temos muito amor", disse.



O íncio da conversa

No início da noite da quarta-feira (24), quando os quatro membros do clã - que, além do pai e da filha, inclui a mulher, Eva, e o sobrinho, Jorge - foram chamados pela produção do programa, as câmeras do local foram cortadas. Mas, o suspense acerca do assunto abordado foi rápido - para alívio do público curioso.



Pouco depois, de volta ao convívio com os outros 16 moradores e para as câmeras assistidas pelos telespectadores, de forma aparentemente descontraída, os integrantes começaram sobre o teor da conversa. "Pra eles [direção do programa] terem chamado, realmente esse negócio do beijo deve ter dado alguma coisa. Eu só vou ficar preocupado se as pessoas inventarem coisas sobre mi"”, disse Ayrton. "Eu tenho várias amigas que têm esse costume, mas tem gente que não sabe, não conhece. Não quer dizer que as pessoas estão criando frenesia enorme sobre isso", afirmou Ana Clara.



O que o público pontua

O público tem citado com estranheza não somente o fato de Ayrton dar selinhos em Ana Clara, mas, primeiramente, a forma com que o beijo foi dado: com demora e fulgor. "Parecia um beijo de língua, principalmente pelo tempo que durou", disse um dos internautas pelo Facebook. Outros momentos chamaram a atenção do público, como foi o caso de quando Ayrton estava em cima da filha, aparentemente recebendo um cafuné, na cama. Em determinado momento, ainda na mesma posição, o participante apareceu fazendo movimentos com o quadril. Confira as situações que têm gerado discussões sobre assédio entre os telespectadores.