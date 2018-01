Azul tem vagas para a Bahia e outras bases

por Lucy Barreto

Quem está à procura de emprego deve embarcar imediatamente nesta oportunidade. A Azul pretende contratar 120 novos tripulantes para as áreas de call center, aeroportos e setores administrativos da empresa neste primeiro semestre de 2018.

As vagas serão destinadas, principalmente, a pessoas com os mais variados tipos de deficiência e serão direcionadas às mais de cem bases da Azul no país, incluindo a Bahia.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem cadastrar os currículos no banco de vagas da empresa, hospedado dentro do site da companhia aérea (www.voeazul.com.br).