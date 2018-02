Ba-Vi de domingo (18) é debatido no Bate-Pronto Podcast Especial

Jornalistas do CORREIO debatem questões táticas, técnica, históricas e de segurança do maior clássico do Nordeste

Domingo (18) tem o primeiro Ba-Vi de 2018 e o Bate-Pronto Podcast não poderia ficar de fora. Assim, em edição especial, os jornalistas do CORREIO Ivan Dias Marques, Vitor Villar e Gabriel Rodrigues discutem aspectos do clássico sugeridos pelos seguidores do programa no Twitter.

Assim, são debatidos aspectos táticos e técnicos das equipes, um histórico recente dos clássicos e também a polêmica do acesso dos torcedores do Bahia ao Barradão. Tudo isso num clima de ressaca do Carnaval, mas ressaca boa!

Para finalizar, tem a leitura das perguntas dos ouvintes que interagiram no Twitter do Podcast!

Ouça agora clicando no player abaixo ou faça o download para ouvir quando quiser:

Bate-Pronto Podcast Especial Ba-Vi



Aspectos táticos do Bahia: Início aos 06:24

Aspectos táticos do Vitória: Início aos 21:16



Quem foi o último jogador a desequilibrar um Ba-Vi: Início aos 32:04

Os Ba-Vis de 2017 e melhores e piores clássicos recentes: Início aos 39:30



O acesso da torcida visitante ao Barradão e a segurança: Início aos 45:19

Os Ba-Vis deveriam ser na Fonte Nova?: Início aos 58:31

Perguntas dos seguidores: Início aos 1:08:24

Trilha desta edição: Àttooxxá & Psirico - Elas Gostam



