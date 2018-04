Ba-Vi terá operação especial de transporte neste domingo (8)

Partida será às 16h deste domingo (8)

A decisão do Campeonato Baiano , que acontece neste domingo (8), terá um esquema especial de transporte. Quem for acompanhar a decisão entre Bahia e Vitória no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Canabrava, vai encontrar seis ônibus extras da frota reguladora, disponibilizados pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

Como a partida está marcada para começar às 16h, os coletivos estarão disponíveis das 14h às 21h na Estação Pirajá. O torcedor pode contar também com outras 28 linhas que atendem a região, tanto pela Avenida Aliomar Baleeiro como pela Via Regional, que estarão operando normalmente.

De acordo com a Semob, outra opção é a linha 1899 - Estação Pituaçu-Barradão, que vai circular das 13h às 21h. No sentido Barradão, os ônibus vão sair da Estação Pituaçu, seguindo pela Avenida Paralela com retorno no Viaduto Eliana Kertész, passando pela Avenida Paralela até Avenida Mário Sérgio. Já no sentindo Pituaçu, a linha deverá sair da Avenida Mário Sérgio passando pelo Viaduto do CAB, Avenida Paralela até a Estação Pituaçu.

Seguem linhas que atendem a região:



CÓDIGO LINHA

1209 Colinas de Pituaçu- Forte São Pedro

1359 N.Brasilia-Itapoan

1363 P.da Lima –Aeroclube

1410 Cajazeiras 11-Boca do Rio

1436 Cajazeiras 11- Pituba

1443 F. Grande 4- Lapa

0211 Ribeira-Vale dos Lagos

0315 F. Grande Retiro-Itapoan

0410 Sieiro-Aeroporto

1305 Castelo Branco-Pituba

1321 S. Marcos –Barroquinha

1324 Estação Pirajá- Sete de Abril

1328 Estação Pirajá-Estação Mussurunga

1334 Sete de Abril-Lapa

1338 Estação Pirajá-Vila Canária

1350 S. Marcos –Terminal da França

1352 Estação Pirajá-Faz Grande 2/3 R2

1356 Nova Brasilia-Pituba

1360 Nova Brasilia-Comercio

1368 São Marcos Terminal Pituaçú

1370 Canabrava Estação Pituaçú

1370-01 Baixa Fria - Terminal Pituaçú

1386 Nova Brasilia/Jardim Nova Esperança -Sete de Abril/ Barra

1387 Nova Brasilia /Jardim Nova Esperança-Sete de Abril

1389 Nova Brasilia/Jardim Nova Esperança-Estação Pirajá

1416 Cajazeiras11-Vale dos Lagos

1632 Faz Coutos/ Vista Alegre –Aeroporto

1653 Paripe-Aeroporto