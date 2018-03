Ba-Vi: tricolores garantem últimas entradas para o clássico

Última parcial indicava que 33 mil bilhetes já foram vendidos

Desde as 9h deste sábado (31), sob sol forte, um pequena multidão se aglomerava em uma das bilheterias da Arena Fonte Nova, na Ladeira da Fonte das Pedras. Era a procura pelos últimos ingressos para o jogo de ida da decisão do Campeonato Baiano. A última parcial informada pelo Bahia indica casa cheia para o Ba-Vi de domingo (1º), às 16h. No início da noite de sexta-feira (30), mais de 33 mil ingressos já haviam sido vendidos.

Hoje, restavam apenas ingressos dos setores Leste Intermediário (R$ 40 inteira e R$ 20 meia), Oeste (R$ 60 e R$ 30) e Lounge (R$ 140). Os bilhetes promocionais a R$ 10 esgotaram desde quarta-feira (28). Além da Fonte Nova, os balcões dos shoppings da Bahia e Salvador e a loja oficial do Bahia no Shopping Estrada do Côco, em Lauro de Freitas, também comercializam os ingressos.

Pai e Filho: Luiz, 35, e Luizinho, 14, só conseguiram ingressos para o setor Intermediário Leste: 'Vai ser 3 x 1 'pra nós'" (Foto: Alexandre Lyrio/CORREIO)

Depois de enfrentar a fila na frente da Arena, o operador de máquinas Luiz Alberto dos Santos, 35 anos, e seu filho, Luizinho, de 14, garantiram bilhetes do setor Leste Intermediário. “O time não está merecendo, mas vou por causa do meu menino. Ele não 'guenta'! É Bahia doente!”, disse o operador. “O placar é 3x1 pra nós”, palpitou o filho.