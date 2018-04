Ba-Vi: Vitória vende mais de 5 mil ingressos promocionais

Vendas serão retomadas nesta quarta-feira (4)

O Vitória quer o Barradão lotado na decisão do Campeonato Baiano, domingo (8), em clássico contra o Bahia. Ao todo, 5.883 ingressos com preços promocionais já foram vendidos.

A procura foi intensa. Logo quando as bilheterias abriram, às 9h, os rubro-negros formaram uma longa fila e, em menos de três horas, esgotaram os 3.294 bilhetes de arquibancada a R$ 10. Como a procura era muito grande, a promoção foi mantida até as 18h, com uma carga maior de bilhetes. Alguns torcedores que estavam na fila reclamaram que as bilheterias fecharam pontualmente às 18h, sem atender aos rubro-negros que estavam aguardando há horas. O Vitória foi procurado, mas não havia se pronunciado até às 21h.

Como perdeu o jogo de ida por 2x1, o Leão precisa de um triunfo simples para ser campeão. Em caso de empate ou derrota, o título irá para o rival.

As vendas de ingressos serão retomadas nesta quarta-feira (4). Crianças de 1 a 11 anos não pagam.

Vitória x Bahia (dinheiro, cartões de crédito e débito)

Quarta-feira (4): bilheterias do Barradão (9h às 18h), Shopping Capemi (9h30 às 18h30), Shopping Lapa (12h às 20h), Shopping Paralela (12h às 20h).

Quinta-feira (5): bilheterias do Barradão (9h às 18h), Shopping Capemi (9h30 às 18h30), Shopping Lapa (12h às 20h), Shopping Paralela (12h às 20h).

Sexta-feira (6): bilheterias do Barradão (9h às 18h), Shopping Capemi (9h30 às 18h30), Shopping Lapa (12h às 20h), Shopping Paralela (12h às 20h).

Sábado (7): bilheterias do Barradão (9h às 17h), Shopping Capemi (9h30 às 16h), Shopping Lapa (12h às 20h), Shopping Paralela (12h às 20h).

Domingo (8): bilheterias do Barradão (9h às 17h)

Internet: até às 23h59 de sábado (7)

Valores:

Arquibancada: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia) / Na terça-feira (3), 3.294 ingressos serão vendidos por R$ 10 (cada).

Cadeira: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia).