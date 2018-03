por Rafael Freitas

Baby Beef Alvarez está temporariamente fechado (Foto: Divulgação)

“Para não perder a qualidade dos produtos e serviços e em respeito aos seus clientes, o Baby Beef Alvarez está temporariamente fechado”, nos disse, com exclusividade, o dono do restaurante, o empresário Marco Alvarez. Ele ainda afirmou que a medida é consequência do cenário econômico. Marco nos contou ainda que o restaurante encontra-se em negociação com dois grupos de investidores, de São Paulo e de Salvador. “Tivemos a ousadia e o empreendedorismo de resgatar o Baby Beef, criado originalmente por Mamede Paes Mendonça, e, assim, presenteamos Salvador com uma casa de tamanha magnitude. Porém, manter a operação de um restaurante de grande porte, neste momento, se tornou inviável e resolvemos encerrar as atividades provisoriamente, para reabrir o mais rápido possível”, concluiu. De acordo com dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), entre 2016 e 2017, quatro mil restaurantes foram fechados no estado, o que representou a diminuição de aproximadamente 18 mil postos de trabalho.

Novo conceito

A Home Design Casual, braço mais despojado do grupo Home Design, de Mauricio Lins e Manuela Andrade, está convidando, junto a Donaflor Mobília, para encontro hoje, a partir das 18h, na loja da Rua Várzea de Santo Antônio. Na ocasião, além do novo conceito da loja, que foi pensando pela NR Arquitetura, haverá também um bate papo com Marcelo Yamasita, Mila Rodrigues, Daniel Simonini e Paulo Alves, que são parte do seleto grupo de designers que comandam a produção de mobiliário brasileiro da atualidade.

Manuela Andrade e Maurício Lins apresentam o novo conceito da Home Design Casual (Foto: Arquivo Alô Alô Bahia)

Expansão

Os empresários Paulo e Roberta Coelho expandiram o mix de produtos de uma de suas lojas, a Arte e Banho - que agora passa a se chamar AB Revestimentos - e adentram forte no segmento de construção e decoração de alto padrão no mercado baiano.O novo showroom, no mesmo endereço da Alameda das Espatódeas, bem como o novo nome que marca a nova fase da empresa, serão apresentados oficialmente, amanhã, durante almoço para convidados.

Paulo e Roberta Coelho promovem evento na AB Investimentos (Foto: Rê Marques)

Engajada

A convite de Mário Dantas, presidente do LIDE na Bahia, a empresária Larissa Bicalho está reunindo algumas mulheres para participar da palestra que Nizan Guanaes fará, amanhã, em um hotel no centro histórico, para cerca de 90 pessoas. O chamado não é em vão. Se tudo ocorrer conforme o previsto, Larissa fundará e comandará o LIDE Mulher na capital baiana.

Larissa Bicalho (Foto: Alô Alô Bahia)

Sustentabilidade

A Coca-Cola criou um documentário chamado Terra Molhada, que mostra como o uso da água impacta e sustenta o cotidiano de diversas pequenas comunidades da Bahia, Amazonas, Espírito Santo e Pará. Os esposórios do documentário estarão disponíveis nos canais da Coca-Cola nas redes sociais e serão exibidos, também, na oitava edição do Fórum Mundial da Água, que está acontecendo, até amanhã, em Brasília. O projeto é assinado pela Conspira+, núcleo de conteúdo de marca da Conspiração.