Baby do Brasil lançará grife de acessórios após Carnaval 

Famosos adereços usados pela cantora serão vendidos pela internet

Famosa pelo talento e pela irreverência do visual, a cantora Baby do Brasil lançará uma grife de acessórios após o Carnaval. Chapéus e perucas coloridas e brilhantes estarão disponíveis para o público através do seu perfil no Instagram @BabydoBrasiloficial.

“Elas são uma criação minha e do meu figurinista Toni Wonder Maravilha”, conta a artista. A cantora usará algumas destas peças no show que fará na Praça Castro Alves neste domingo (11), às 18h, durante o segundo dia do Projeto Pôr do Sol, promovido pela Prefeitura de Salvador.

Baby do Brasil e Pepeu Gomes protagonizam a segunda noite dos encontros do projeto Pôr do Sol, na Praça Castro Alves. (Foto: Divulgação)

A apresentação que fará ao lado do guitarrista e compositor Pepeu Gomes está sendo motivo de comemoração pela cantora. “Eu sempre sonhei com a volta da Praça Castro Alves no estilo em que ela começou. Foi ali que toda a cultura de Trio Elétrico nasceu, com Dodô e Osmar, com o Tapajós de seu Orlando! Foi ali que nasceu o Trio Elétrico dos Novos Baianos, que trocou as cornetas pelas caixas de som! Foi ali também que nasceram os Trios das carreiras solo de Pepeu Gomes, Baby do Brasil, Paulinho Boca, Moraes Moreira!”, disse Baby, relembrando o significado do local na sua vida.

Ponto alto

Para o encontro com o companheiro de Novos Baianos ela promete marcar o retorno da Praça Castro Alves como palco de um dos pontos altos da folia em Salvador. “Vamos reviver o nosso encontro de trios que acontecia a cada ano! Ele é o meu grande convidado para fazermos essa retomada musical. Vamos arrasar no Brasileirinho, entre outras canções que são clássicos da música brasileira”, revelou.

O público vai poder escutar sucessos do grupo tropicalista como a “A Menina Dança” e “Tinindo Trincando”, mas também “Maracangalha”, de Dorival Caymmi, “Alegria, Alegria”, de Caetano Veloso, e “Eu também quero beijar”, de Pepeu Gomes. Não faltaram músicas religiosas, como “Eu quero é Deus” e “Agnus Dei”.

A cantora se apresenta ainda nesta segunda-feira no circuito Dodô (Barra-Ondina), às 21h15 num trio sem cordas. Na apresentação, Pepeu Gomes entra em cena novamente como convidado especial.

Pôr do Sol

O projeto Pôr do Sol é uma iniciativa da Prefeitura de Salvador para retomar os antigos encontros que aconteciam na Praça Castro Alves durante o Carnaval. Os shows no espaço que abriga um busto de um dos maiores poetas da Bahia terá início na noite deste domingo (11), com a apresentação de Baby e Pepeu. Em seguida, às 20h30 sobem ao palco Moraes Moreira e seu filho Davi Moraes. Na segunda (12), a folia fica por conta do coletivo Àttooxxá, às 18h. O encerramento fica por conta de Armandinho, na terça-feira (13), às 18h.