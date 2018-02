Baco Exu do Blues lança clipe de nova música, Sinfonia do Adeus

Música lançada nesta quinta (22) é um rap-lamento e vem depois do single Facção Carinhoso

Depois de figurar na lista de melhores discos de 2017 e estourar em todo o país com Esú, o rapper baiano Baco Exu do Blues lançou na manhã desta quinta-feira (22) o seu mais novo single: Sinfonia do Adeus. A música é um rap-lamento sobre as dores de uma saudade que persiste. “A saudade que mais dói é a do abraço não dado / É o ‘te amo’ não dito”, diz um dos versos.

(Foto: Reprodução/ Instagram)

Sinfonia do Adeus chega às plataformas digitais com um clipe e sucede Facção Carinhosa, lançada no fim de janeiro. Em outra parte da música, Baco diz: “Eu sou o motivo da minha própria ira, me engasguei com minha vaidade / Eu não aguento saber que te perdi / Não tem mais volta / Aprendiz de Cartola, eu falei com flores mortas / Estou conquistando o mundo, mas minha vitória tem sabor de derrota”.

Em entrevista ao jornal Estado de S. Paulo, Baco diz que a música "é mais fundo do que o fim de uma relação”.“Eu sofri uma perda e escrevi essa letra assim que soube. Saiu de forma rápida, como um grito que eu gostaria de ter dado no momento, mas, naquela hora, não pude", conta.

Confira: