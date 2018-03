Badalado restaurante Paris 6 já tem data de estreia em Salvador

Evento vai contar com presença de personalidades e alguns famosos

O badalado restaurante Paris 6 já tem data confirmada para inaugurar em Salvador. O espaço, comandado por Isaac Avar, ficará instalado no 3º piso do Shopping da Bahia, próximo ao Outback, e vai funcionar a partir do dia 3 de abril.

No soft opening, o restaurante vai funcionar apenas para convidados, entre eles alguns famosos locais e personalidades como a modelo fitness Bella Falconi. O Paris 6 é famoso por seus pratos que levam nomes de artistas e a cantora Daniela Mercury, por exemplo, tem o seu nome registado no cardápio.

Além de Salvador, o Paris 6 tem unidades em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Campinas e Miami.