Bahia acerta compra de Marco Antônio, que renova por três anos

Tricolor ainda contratou atacante do Bragantino para o time sub-23

Um dos destaques do Bahia neste início de temporada, o meia-atacante Marco Antônio ficará no clube por mais três anos. O Esquadrão acertou nesta quinta-feira (19) a compra em definitivo do garoto, de 20 anos.

Marco Antônio tinha seus direitos federativos ligados ao clube Desportiva Paraense, e estava emprestado ao Bahia até o final de maio. Para ficar com o atacante, o tricolor terá que pagar R$ 500 mil de maneira parcelada.

O Esquadrão manterá os 50% dos direitos econômicos que tinha do jogador. Os outros 50% seguem com a Desportiva Paraense. Em 2018, Marco Antônio disputou oito partidas, sendo seis como titular, e marcou um gol, no 2x0 sobre o Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste.

Outro atacante

O Bahia está trazendo outro atacante para o elenco: Ítalo, de 20 anos, que estava no Bragantino. Revelado pelo Gama, o garoto passou por Guarani, Londrina e Paraná antes de chegar ao time do interior paulista.

A contratação de Ítalo visa, inicialmente, o time sub-23 que o Esquadrão está montando para a disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Ele vem por empréstimo até o final do ano e com valor de compra estipulado.

Em 2018, Ítalo fez cinco jogos pelo Bragantino, nenhum como titular, e marcou um gol. Uma das partidas foi contra o Vitória, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O atacante entrou na etapa final do duelo e, cinco minutos depois, acabou expulso direto por uma falta dura em André Lima.