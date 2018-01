Bahia acerta venda de Capixaba ao Corinthians por R$ 6 milhões

Tricolor ainda receberá o goleiro Douglas, ex-Avaí, em troca

A negociação entre Bahia e Corinthians pela transferência do lateral-esquerdo Juninho Capixaba chegou a um desfecho nesta quarta-feira (3). O atleta de 20 anos vai para o time paulista em definitivo, que cederá uma quantia e um jogador em troca.

Segundo apurado pelo CORREIO, o Corinthians pagará R$ 6 milhões ao Bahia. O Timão aumentou a proposta em R$ 1 milhão depois que o tricolor não chegou a um acordo com o lateral-esquerdo Moisés, outro atleta que seria envolvido na negociação. O Esquadrão achou a pedida salarial do atleta, de R$ 200 mil, alta demais.

O único jogador cedido ao Bahia, portanto, será o goleiro Douglas, que defendeu o Avaí na Série A de 2017. O atleta ficará em definitivo no Fazendão e assinará contrato de três anos. Por fim, o Esquadrão continuará com 30% dos direitos econômicos de Juninho Capixaba, para ser ressarcido em caso de uma futura venda.

Apesar do clube não ter confirmado, Juninho Capixaba se apresentou normalmente nesta quarta-feira no Fazendão. O jogador deve ser liberado após a assinatura de contrato de Douglas com o tricolor. O goleiro já está em Salvador para realizar exames médicos.