Bahia anuncia novo gerente das divisões de base do clube

Marcelo Vilhena estava no Atlético-MG e era responsável pela integração entre o futsal e o futebol

Após a saída de Marcelo Lima, que deixou o Bahia para trabalhar no Desportivo Brasil, em São Paulo, a diretoria tricolor anunciou o novo gerente das divisões de base do clube. Trata-se de Marcelo Vilhena, mineiro de 42 anos, e que estava no Atlético-MG desde fevereiro, onde era responsável pela integração entre o futsal e futebol nas primeiras categorias.

Antes da passagem de pouco mais de um mês pelo Galo, Vilhena trabalhou por três anos no Atlético Paranaense. No Furacão atuou em diversas funções, a maioria delas a beira do campo. Foi treinador dos times sub-17, sub-18, sub-20 e sub-23, além de também ter sido coordenador das divisões de base do rubro-negro paranaense.

Ele também é instrutor do curso da CBF para licenças B e C de treinadores de futebol. Marcelo Vilhena já está no Fazendão para iniciar o trabalho.