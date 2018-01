Bahia confirma contratação dos ex-Santos Kayke e Gregore

Kayke chega para reforçar ataque e Gregore é mais um volante

O Bahia anunciou neste sábado (20) a contratação do atacante Kayke e do volante Gregore. Os dois já estavam em Salvador há dias, mas só agora foram oficializados pelo clube.

Kayke defendeu o Santos em 2017 e pertence ao Yokohama Marinos, do Japão. O acerto prevê o empréstimo por um ano, com parte dos salários sendo pagos pelo clube japonês. O jogador tem 29 anos e ganhou destaque no cenário nacional em 2015, quando marcou 20 gols em 31 partidas pelo ABC, sendo 12 pelo Campeonato Potiguar e oito na Série B. Suas atuações chamaram a atenção do Flamengo, que o contratou no mesmo ano para a sequência da Série A, na qual ele disputou 16 jogos, sendo dez como titular, e balançou a rede seis vezes.

Pelo time da Vila, fez nove gols em 42 partidas entre Paulista, Série A, Copa do Brasil e Libertadores. No Bahia, Kayke chega para disputar vaga com Edigar Junio e Hernane. Ele é centroavante, com mobilidade para também atuar pelos lados, mas a tendência é que jogue centralizado no ataque.

Já Gregore, 24 anos, disputou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes do ano passado pela equipe sub-23 do Santos. O Bahia negociava a chegada do jogador por empréstimo de um ano, com opção de compra ao final.

No Santos desde 2015, Gregore passou a integrar a equipe sub-23 do alvinegro em 2016. No ano passado, o volante disputou 24 jogos e marcou um gol pela equipe que ficou com o vice-campeonato do Brasileiro de Aspirantes. Gregore chegou a treinar com o time principal, mas na ocasião acabou não sendo utilizado.