Bahia contrata 'pacotão' para o sub-23

Enquanto não apresenta reforço para o time principal, a diretoria do Bahia segue contratando jogadores com idade sub-23 para a disputa do Campeonato Brasileiro de aspirantes, de maio a agosto. O tricolor já trouxe o zagueiro Ferrugem, do Palmeiras; o volante Flávio, que até já estreou no time de Guto Ferreira, na derrota para o Blooming, pela Sul-Americana; além dos atacantes Walison Madalena, ex-Santos; e Saldanha, do Audax-SP. Para repor a saída de Rafael Santos, goleiro que foi para o Vila Nova, um atleta também com idade sub-23 será contratado. A ideia é que ele seja titular entre os aspirantes e componha elenco na equipe principal. Vale lembrar que, dentro do planejamento do clube, todos esses atletas treinam junto com o profissional, que pode utilizá-los a qualquer momento.

Vitória põe van para a imprensa

Após o caso de ofensas verbais por parte de torcedores a repórteres da Band e da TV Aratu no Barradão, durante o Ba-Vi da final do Campeonato Baiano, o Vitória providenciou uma van para levar os jornalistas da tribuna de imprensa, que fica no meio do setor de cadeiras, até a sala de imprensa, localizada do outro lado do estádio, na altura do campo. Antes, esse percurso tinha que ser feito a pé pelos repórteres, passando pelo meio dos torcedores.

Nordestão com pay-per-view e aos domingos?

Uma das ideias do chamado “G7 do Nordeste” – formado pelos sete maiores clubes da região – para aumentar o valor de mercado da Copa do Nordeste é a criação de um sistema pay-per-view para a competição. Outra é que os jogos do regional sejam todos realizados aos domingos, dia normalmente ocupado pelos estaduais. As mudanças estão em negociação, e a adoção delas ainda é pouco provável, na opinião da Liga do Nordeste.

Atlético-PR não vai usar camisa em homenagem à Espanha

A torcida do Bahia não foi a única a reprovar a camisa feita pela Umbro em homenagem às seleções da Copa. O Atlético–PR comunicou que não usará nem venderá a camisa feita para o clube, em alusão à Espanha, nas cores vermelho e amarelo. Segundo o Furacão, o design não foi aprovado pela diretoria.

Petkovic agora é da TV Globo

Depois de atuar como gerente, técnico e diretor de futebol do Vitória no ano passado, o sérvio Petkovic agora atacará como comentarista de televisão. Demitido do Leão em julho do ano passado, ele foi contratado pela Globo e atuará nas várias frentes da rede como SporTV, Premiere e GloboEsporte.com.

Barbosinha fica no Tremendão

Eleito melhor técnico do Baianão, Quintino Barbosa, o Barbosinha, continuará no Bahia de Feira. Sem vaga na Série D, o Tremendão só voltará a jogar em 2019, mas a diretoria encarregou o técnico de montar os times de base do clube neste período. O treinador abriu mão de convites da Série D e da segunda divisão baiana.

Falta médico na segunda divisão estadual

Quatro dos seis clubes que disputam a Série B do Baiano já foram punidos no TJD-BA por ausência de médicos em campo: Cajazeiras, Teixeira de Freitas, Colo-Colo e Galícia. As punições chegam a R$ 2 mil de multa para cada.