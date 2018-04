Bahia dá a largada na Sul-Americana contra o Blooming, na Bolívia

Time terá pelo menos seis mudanças em relação à decisão do Baiano

O Campeonato Baiano foi apenas uma entre as cinco competições do calendário tricolor ao longo do ano. Com o primeiro objetivo alcançado, a equipe de Guto Ferreira será obrigada a elevar seu patamar a partir de agora. Nesta quarta-feira (11), às 21h45, o Bahia estreia na Copa Sul-Americana, contra o boliviano Blooming, no estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra.

Em sequência, terá o início da Série A, o mata-mata da Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, em que o clube já entra nas oitavas de final do torneio. Ciente da maratona de jogos difíceis e decisivos que terá daqui para frente, a comissão técnica inicia a partir de hoje o rodízio no elenco, poupando jogadores que apresentam um degaste físico maior.

O zagueiro Lucas Fonseca, com dor na coxa, foi vetado pelo departamento médico. Tiago, Léo, Gregore, Elton e Vinícius também não viajaram e descansam para o jogo contra o Internacional, na estreia do Brasileirão, domingo (15), às 16h, em Porto Alegre. Assim, o time na Bolívia terá pelo menos seis mudanças em relação ao que venceu por 1x0 o Vitória na decisão do estadual, no Barradão.

Uma modificação garantida é a entrada do chileno Mena na lateral esquerda. O experiente jogador já disputou a Sul-Americana em outras quatro oportunidades. Entre 2010 e 2012 atuando pelo Universidad do Chile e, no ano passado, pelo Sport.

Para ele, largar bem é essencial nesse tipo de competição. “A gente sabe que vai ser um jogo muito importante, nosso primeiro na Copa. A gente veio pra fazer o melhor e conseguir os primeiros três pontos para o jogo de volta em casa e assim fazer um jogo mais tranquilo. Viemos aqui conseguir um passo importante” , destaca Mena. A partida de volta será no dia 8 de maio, na Fonte Nova.

Por causa de uma lesão muscular, o lateral não atua desde o dia 23 de fevereiro, quando o tricolor venceu o Náutico por 2x1, na fase de grupos do Nordestão. Desde então, Léo assumiu a titularidade e agora o chileno terá nova oportunidade de mostrar que pode brigar por uma vaga na equipe.

“Léo vem fazendo um excelente trabalho, demonstra no dia a dia o jogo dele. Vou ter a chance para mostrar que posso fazer parte do time titular. Vai ser um grande teste para mim para, quem sabe, também pegar essa vaga de titular”, analisa.

Entre as outras mudanças que Guto terá que fazer na equipe estão as entradas de Rodrigo Becão e Douglas Grolli para formar a dupla de zaga, Edson no lugar de Gregore e Régis na vaga de Vinícius. Para o lugar de Elton, a dúvida é entre o experiente Nilton e o novato Flávio, relacionado pela primeira vez para uma partida já podendo fazer sua estreia como titular.

“Venho procurando aproveitar as chances que Guto me dá nos treinos. Toda a comissão técnica me recebeu bem, vem me dando muita moral e estou focado para, quando Guto precisar de mim, eu poder ajudar o Bahia”, disse em entrevista ao Programa do Esquadrão.