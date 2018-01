Bahia deve ter mudanças contra a Jacuipense

Regularizado, volante Gregore vai estrear pelo tricolor

Foram apenas três mudanças em relação ao time que havia perdido na estreia da temporada para o Botafogo da Paraíba pela Copa do Nordeste. O resultado diante do Bahia de Feira no primeiro jogo do Baianão, no entanto, foi o mesmo: derrota por 1x0.

Para tentar fazer a equipe vencer pela primeira vez em 2018 e dar um descanso a alguns atletas, o técnico Guto Ferreira deve fazer algumas mudanças na equipe que vai enfrentar a Jacuipense, nesta quarta-feira, às 20h45, na Fonte Nova.

No treino desta segunda-feira à tarde, no Fazendão, os que atuaram em Feira de Santana fizeram apenas um regenerativo e Gordiola montou uma formação com Anderson; Nino Paraíba, Rodrigo Becão, Lucas Fonseca e João Pedro RIbeiro (base); Nilton, Gregore e Vinícius; Marco Antônio, Mena e Edigar Junio.

gregore

Há a possibilidade de alguns atletas que ficaram fora da atividade entrarem no time, mas quem tem presença garantida amanhã é o volante Gregore. O jogador já foi regularizado e fará sua estreia pelo tricolor.