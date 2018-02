Bahia divulga relacionados para enfrentar o Atlântico

Sem expulsos no Ba-Vi, Guto decidiu poupar Edigar Junio e Mena

O Bahia divulgou neste sábado (24) a lista de relacionados para enfrentar o Atlântico, neste domingo (25), às 16h, na Fonte Nova, pela sétima rodada do Campeonato Baiano. Para o duelo, o técnico Guto Ferreira não contará com os expulsos no Ba-Vi do último domingo.

O comandante tricolor decidiu poupar o lateral-esquerdo Eugenio Mena e o atacante Edigar Junio, que disputaram sete das nove partidas da equipe em 2018 e estão entre os que mais jogaram na temporada.

Juntou-se a eles o goleiro Douglas, que segue lesionado com um corte no pé esquerdo sofrido em um acidente doméstico. Ele já não havia enfrentado o Náutico, pela Copa do Nordeste, na última quinta-feira (22).

Os zagueiros Lucas Fonseca e Rodrigo Becão, o volante Edson e o meia Vinícius terão que cumprir suspensão automática por conta da expulsão no Ba-Vi.

Sendo assim, o time titular contra o Atlântico deve ter Anderson; Nino Paraíba, Tiago, Douglas Grolli e Léo; Gregore; Elber, Zé Rafael, Régis e Allione; Kayke.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Anderson e Rafael Santos;

Laterais: João Pedro, Léo e Nino;

Zagueiros: Everson, Douglas Grolli e Tiago;

Volantes: Elton, Gregore, Luis Fernando e Nilton;

Meias: Allione, Felipe, Marco Antônio, Régis e Zé Rafael;

Atacantes: Élber, Júnior Brumado e Kayke.