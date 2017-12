Bahia encaminha acerto com lateral João Pedro, do Palmeiras

Jogador de 21 anos se destacou com a camisa da Chapecoense e chegaria ao tricolor por empréstimo

Se em 2017 a lateral direita do Bahia deixou a desejar com Eduardo, Wellington Silva e Régis Souza, o tricolor tem buscado soluções para sanar o problema na próxima temporada. Depois de fechar com Nino Paraíba, que jogou o Brasileirão pela Ponte Preta, o Esquadrão está perto de chegar a um acordo com o lateral João Pedro, que é vinculado ao Palmeiras e este ano vestiu a camisa da Chapecoense.

De acordo com o empresário do jogador, Adriano Freire, as conversas estão avançadas e faltam apenas detalhes entre Bahia e Palmeiras para que o martelo seja batido. O lateral chegaria ao Fazendão por empréstimo até o final de 2018.

“Faltam apenas alguns detalhes entre Palmeiras e Bahia para fechar a negociação. João Pedro tem outras três equipes interessadas, uma que até esfriou um pouco por opção do atleta, e o que ele está buscando é uma parte esportiva em que se sinta bem para jogar. Não é a parte financeira, mas algo que ele quer para a carreira dele. Se nada der errado, ele fecha com o Bahia”, explicou o representante.

Atlético-MG, Atlético-PR e a própria Chapecoense são os outros times que demonstraram interesse em ter o jogador de 21 anos.

Natural de Presidente Prudente, interior de São Paulo, João Pedro chegou ao Palmeiras em 2012 após passagem pelas divisões de base do Comercial. A estreia no time profissional aconteceu em 2014. Este ano, atuou em 29 partidas pela Chapecoense e marcou um gol. Também joga de meia.

Inicialmente, ele seria utilizado pelo técnico Roger Machado no Palmeiras, mas a concorrência na posição aumentou após o time paulista contratar o lateral Marcos Rocha, do Atlético-MG.

Atacante na mira

Quem também pode desembarcar no Fazendão é o atacante Yan Sasse. O jogador de 20 anos já tem um acordo com o Bahia, mas depende da liberação do Coritiba, time com quem tem contrato até 2020. Nos últimos dias, o tricolor fez uma oferta financeira pelo empréstimo, que foi recusada pelo Coxa. Uma nova proposta foi realizada, mas os dois clubes ainda não chegaram a um entendimento.

A ideia da diretoria do Bahia é ter o atacante por empréstimo até o final da temporada com opção de compra. Até o momento, o clube já acertou as contratações de Nino Paraíba, dos volantes Elton e Nilton e do meia-atacante Elber. A expectativa é que eles sejam anunciados oficialmente no início de 2018.