Bahia encaminha renovação com o goleiro Anderson

Atualmente, tricolor conta apenas com os garotos Deijair e Cassiano para começar a temporada 2018

Enquanto a situação envolvendo o goleiro Douglas, do Corinthians, que pode desembarcar no Fazendão em negociação por Juninho Capixaba com o clube paulista, não chega ao fim, o Bahia corre para não começar a temporada 2018 apenas com os goleiros da base. Após a venda de Jean para o São Paulo, a diretoria tricolor iniciou as conversas para renovar com o experiente Anderson, cujo contrato termina no fim do mês.

De acordo com pessoas ligadas ao jogador, a negociação está bem encaminhada e depende apenas de detalhes para que o martelo seja batido e o goleiro permaneça no Fazendão. Anderson tem 34 anos e está no tricolor desde 2016. Este ano, ele foi o reserva imediato de Jean e atuou em 10 partidas. Nos bastidores, o goleiro é elogiado por sua liderança dentro do grupo.

Em entrevista recente à rádio Itapoan, o presidente Guilherme Bellintani revelou que o clube estava conversando sobre possíveis renovações com Anderson e com o também goleiro Rafael Santos, contratado em maio deste ano, mas que não chegou a atuar com a camisa do Esquadrão.

“A gente tem dois atletas que estavam na reserva do clube, na reposição. Estamos conversando com eles sobre renovações, mas já temos também, nesse mesmo tempo que a gente esteve no trabalho de negociação de Jean, a gente também está estudando muito o mercado. Não quero adiantar nomes para naturalmente não atrapalhar a negociação, mas a gente tem a noção exata de que precisamos repor essa posição dentro do grupo”, afirmou Bellintani.

Em contato com o CORREIO, Rafael Santos afirmou que recebeu sondagens de outras equipes, mas que a prioridade é permanecer no Bahia. De férias, ele aguarda os próximos dias para ter uma definição sobre o seu futuro.

"Estou aguardando os próximos dias para saber o que vai ser feito, a gente ainda está conversando, mas não tem nada adiantado, nada que eu possa falar. Tem algumas coisas de outros clubes, estou analisando com a minha família, mas nada adiantado. Hoje a minha prioridade maior é continuar no Bahia, mas a gente sabe que o clube está passando por algumas mudanças, por isso estamos aguardando para saber o que vamos fazer", explicou.

Atualmente o Bahia tem como opções para o gol apenas os garotos Deijair e Cassiano, ambos formados nas divisões de base do clube. O elenco inicia a pré-temporada no dia 3 de janeiro.