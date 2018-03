Bahia encara o Botafogo-PB por vaga nas quartas do Nordestão

Na vice-liderança, tricolor precisa de um triunfo simples para avançar em primeiro no grupo C

O Bahia vai colocar o futuro em jogo na Copa do Nordeste. Nesta quinta-feira (25), o tricolor entra em campo contra o Botafogo-PB, às 21h45, no estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba, pela última fase da primeira fase da competição regional.

Vice-líder do Grupo C, com nove pontos, o Esquadrão precisa de um triunfo simples para garantir a primeira colocação e uma classificação sem sustos. O time de Guto Ferreira, no entanto, tem que ficar ligado. No primeiro encontro entre os dois times, os paraibanos levaram a melhor e venceram por 1x0, na Fonte Nova.

Além disso, Botafogo-PB é o líder da chave, com 10 pontos, e só perdeu um jogo atuando em seus domínios. Perigos que o goleiro Douglas afirma conhecer bem. “A gente sabe que o Botafogo-PB tem se mostrado uma equipe competente, principalmente na Copa do Nordeste. Tem um grupo de jogadores experientes, com potencial. Mostrou isso na primeira partida. A gente vai tomar todas as precauções”, analisou o camisa 1.

Além do Botafogo-PB, o Bahia tem na cola o Náutico. O time pernambucano é o terceiro colocado, com sete pontos, e em caso de triunfo sobre o Altos, no Piauí, pode ultrapassar o tricolor na classificação. O Timbu também pode ser beneficiado com o triunfo tricolor, já que com uma vitória empataria em número de pontos com o time paraibano e precisaria tirar a diferença de dois gols no saldo para avançar.

“A gente não entrou na competição esperando depender de ninguém. Pode acontecer? Pode. Nosso foco é fazer o nosso melhor, a nossa partida, desempenhar o nosso futebol diante do Botafogo-PB”, completou Douglas, confiante.



Mudanças

Para a partida que vai definir a vida do Bahia no Nordestão, Guto Ferreira vai ser forçado a fazer mudanças. Ele perdeu o zagueiro Lucas Fonseca, vetado por conta de uma dor no músculo do adutor da coxa. Com isso, Douglas Grolli vai formar a dupla de zaga com Tiago.

Quem também está fora por problemas médicos é o atacante Kayke. Ele sofreu um trauma no tornozelo e não foi relacionado. A boa notícia para Guto fica por conta do retorno de Allione. O argentino se recuperou de um incômodo no joelho e fica como opção no banco. Com isso, o Bahia deve entrar em campo com: Douglas; Nino Paraíba, Tiago e Douglas Grolli; Gregore, Edson, Vinícius, Marco Antônio e Zé Rafael; Edigar Junio.

Apesar das alterações, Edigar Junio acredita em um Bahia forte. “A gente vai buscar o triunfo lá porque queremos a primeira colocação. Sabemos que tem uma equipe qualificada do outro lado, mas vamos com toda a nossa força para buscar o primeiro lugar”, disse.

Do outro lado, o Botafogo-BP também terá mudanças. Emprestados pelo Bahia, o zagueiro Dedé e o atacante Mário Sérgio não podem entrar em campo por força contratual. Presença certa no duelo é o meia Marcos Aurélio. Com passagem pelo Fazendão, ele não atuou no jogo de ida, na Fonte.