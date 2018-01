Bahia encara o Taubaté por vaga na terceira fase da Copinha

Esquadrãozinho entra em campo às 15h, horário de Salvador, na cidade de Guaratinguetá

O time sub-20 do Bahia volta aos gramados hoje pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No estádio Dario Leite, na cidade de Guaratinguetá, o time do técnico Aroldo Moreira encara o Taubaté-SP, às 15 (horário de Salvador). A partida terá transmissão vivo pela FPF TV.

Quem passar do duelo vai enfrentar o vencedor do confronto entre Palmeiras e Botafogo-PB. O provável time do Bahia que começa a partida tem: Cassiano; Alessandro, Jaques, Matheus Cabral e Alisson; Luiz Fernando, Júnior Ramos, Rodrigo e Felipinho; Gabriel e Itinga.

Na primeira fase, o Bahia foi o líder do grupo 28, que tinha ainda São Bento, Botafogo-PB e Manthiqueira.