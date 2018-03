Bahia entra com pedido de efeito suspensivo para Edson e Becão

Atletas foram punidos com oito jogos de suspensão por terem participado da briga no Ba-Vi

O Bahia pretende ter o zagueiro Rodrigo Becão e o volante Edson à disposição para as semifinais do Campeonato Baiano e, para isso, entrou na quarta-feira (14) com pedido de efeito suspensivo para tentar ter os dois atletas nos jogos contra a Juazeirense.

A partida de ida será disputada no sábado (17), às 18h30, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. A de volta está agendada para o dia 25, às 16h, na Fonte Nova. O tricolor joga por dois empates para ir à final.

Julgados pelo pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia (TJD-BA), Edson e Becão foram punidos com oito jogos de suspensão pelo envolvimento na briga registrada no primeiro Ba-Vi do ano, dia 18 de fevereiro, no Barradão, válido pela fase classificatória do estadual. O clube também recorreu da decisão.

Os atletas já cumpriram duas partidas e, se o pedido for atendido, poderão atuar até que um novo julgamento aconteça no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).