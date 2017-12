Bahia está perto de anunciar atacante Elber, do Cruzeiro

Jogador deve assinar em definitivo com o tricolor

A torcida tricolor passou os festejos de Natal sem nenhum “presente” por parte da diretoria. No entanto, a partir de hoje, a tendência é que novos contratados já sejam anunciados para reforçar o elenco em 2018.

Entre eles está o atacante Elber, 25 anos, revelado nas divisões de base do Cruzeiro e que está perto de acertar com o tricolor. O jogador será adquirido em definitivo. Elber se destacou principalmente em 2015, quando foi emprestado ao Sport, sexto colocado naquela Série A.

Ele marcou cinco gols na campanha do rubro-negro pernambucano, além de outros cinco no estadual, um na Copa do Nordeste e outro na Sul-Americana. Ao todo, foram 12 gols marcados em toda a temporada.

No retorno ao Cruzeiro, mais uma vez não conseguiu jogar com regularidade. Em 2016, disputou 30 jogos, sendo 16 como titular e marcou somente quatro gols. Este ano atuou um pouco mais, em 39 partidas, sendo 21 delas pela Série A, onde foi titular oito vezes. Em toda a temporada, marcou um gol, contra o Palmeiras, no Mineirão.

Além de Elber, o Bahia tem acordos bem encaminhados com o lateral-direito Nino Paraíba e os volantes Elton e Nilton. Os dois primeiros estavam na Ponte Preta, enquanto Nilton vem de duas temporadas no futebol japonês, onde atuou no Vissel Kobe, que era treinado pelo brasileiro Nelsinho Baptista, hoje técnico do Sport.

Nos últimos dias, inclusive, Nilton começou a seguir o perfil oficial do Bahia no Instagram, o que rendeu bastante movimentação dos tricolores nas redes sociais.

Outro jogador que está perto de acertar sua chegada ao Fazendão é o meia-atacante Yan Sasse, que disputou a Série A pelo Coritiba. Entre Bahia, jogador e empresário já está tudo definido, mas ainda é necessário que o clube paranaense libere o atleta, que deve vir por empréstimo, mas com um valor de venda estipulado.