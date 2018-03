Bahia fará apenas um treino para enfrentar o Autos-PI

Jogo será na terça-feira (20), às 21h45, na Fonte Nova

O Bahia vacilou no primeiro confronto da semifinal do Campeonato Baiano, mas não tem tempo para lamentar. Na terça-feira (20), às 21h45, o tricolor entra em campo pela Copa do Nordeste, contra o Altos-PI, na Fonte Nova. Por isso, não dá pra ficar remoendo o empate em 0x0 contra a Juazeirense, no último sábado (17), no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

É hora de virar a chave e focar momentaneamente apenas no regional, até porque, se vencer o Altos-PI, a equipe comandada por Guto Ferreira pode garantir vaga na próxima fase da competição com uma rodada de antecedência. Para isso acontecer, o Náutico não pode vencer o jogo contra o Botafogo-PB. A partida dos rivais será na Arena de Pernambuco, às 21h15, quinta (22).

“É uma partida fundamental, precisamos da classificação. Com a perda do jogo do Náutico acabou complicando um pouquinho a tabela, então, a gente vai em busca dos três pontos, até porque a gente precisa da classificação em primeiro, o que vai nos dar uma vantagem na fase de mata-mata. Tenho certeza que vamos fazer um grande jogo e, quem sabe, já garantir a classificação”, afirmou o capitão Tiago.

SÓ UM TREINO



O técnico Guto Ferreira terá apenas o treinamento de segunfa-feira (19) à tarde para ajustar o time que vai entrar em campo contra o Altos. A delegação tricolor voltou de Juazeiro e desembarcou neste domingo (18) à tarde em Salvador. Os atletas foram liberados, se reapresentam hoje no Fazendão e concentram em seguida para a disputa da Copa do Nordeste.

Dois jogadores voltarão a ficar à disposição. Suspensos pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia após se envolverem na briga registrada no Ba-Vi do dia 18 de fevereiro, o zagueiro Rodrigo Becão e o volante Edson não puderam ser aproveitados no Campeonato Baiano, mas são opções no regional.

Vetados pelos médicos, os laterais João Pedro e Mena, além dos meias Allione e Régis serão reavaliados. “Vamos esperar. Mena deve estar à disposição, não sei se para os 90 minutos. Não deixa de ser uma opção. Jogador qualificado que pode nos ajudar. Régis, vamos ver como foi nos treinamentos”, afirmou Guto, citando o treino para os atletas que não viajaram.

Vetado na véspera do jogo contra a Juazeirense com um incômodo na coxa, o atacante Júnior Brumado dificilmente terá condições de atuar.