Bahia faz promoção com ingressos a R$ 10 no Ba-Vi

Vendas começam quarta-feira (28), inicialmente só para os sócios

O primeiro Ba-Vi da final do Campeonato Baiano é promessa de casa cheia. Além da rivalidade, de se tratar de uma decisão e de todos os ingredientes que envolvem o clássico, a diretoria tricolor disponibilizou ingressos no valor de R$ 10 no terceiro anel dos setores Norte e Leste da Fonte Nova, palco do jogo de ida, domingo (1°), às 16h.

A venda promocional começa quarta-feira (28), inicialmente só para os sócios do clube, e será feita através do site da Arena Fonte Nova (clique aqui). Na quinta-feira (29), abre para os demais torcedores. Vale lembrar que o valor promocional é único, sem corresponder a meia-entrada ou inteira, e a quantidade disponibilizada é de acordo com os setores do estádio. O Bahia ainda não divulgou quando começará a vender ingressos dos outros setores.

O clássico terá torcida única tricolor, após recomendação do Ministério Público, acatada pela FBF. O mesmo acontecerá no jogo de volta, dia 8 de abril, no Barradão, onde apenas rubro-negros terão acesso. Por ter feito melhor campanha, o Vitória tem a vantagem de ser campeão em caso de empate no placar após as duas partidas.

Antes do Ba-Vi, o Bahia entra em campo pela Copa do Nordeste, contra o Botafogo-PB, quinta-feira (29), às 21h45, em João Pessoa. Vale vaga nas quartas de final. O tricolor é vice-líder do grupo C, com nove pontos, um a menos que o time paraibano. O Náutico, com sete pontos, ameaça a classificação tricolor e visita o Altos nos mesmos dia e horário.