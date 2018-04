Bahia faz promoção com mamão e galinha para os sócios

Por Editoria de Esporte

Campeão Baiano dentro do Barradão, o Bahia não perdeu a oporunidade de provocar o rival. Horas depois da conquista do título o tricolor usou as redes sociais para anunciar promoção de ingresos para os torcedores que quiserem se associar nesta segunda-feira (9). Quem comparecer à Central de Atendimento ao Sócio levando um mamão, ganha 25% de na primeira mensalidade. Se o mamão estiver com açúcar, o desconto sobe para 30%. Já o torcedor que for à CAS com uma galinha, ganhará 50% de desconto. O tricolor faz uma ressalva de que a galinha pode ser de pelúcia, congelada, ou mesmo o torcedor fantasiado. A promoção é uma provocação usada pela torcida tricolor contra o rival.

Foto: Reprodução

Provocação estampada

“Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come”. Essa foi a frase estampada na camisa comemorativa usada pelo elenco do Bahia, no Barradão, após o título estadual. A frase é uma alusão ao Ba-Vi do dia 18 de fevereiro, quando o Vitória forçou o término do jogo antes dos 90 minutos. A provocação foi reforçada no Twitter oficial do clube: “Não adiantou arremessar pedras em nosso ônibus. Não adiantou fugir de campo no 1º Ba-Vi do ano. Hoje não teve pra onde correr” e “Bahia campeão baiano? Notícia mesmo é que tivemos 90 minutos de um Ba-Vi no Barradão”, diziam as postagens.

Vinícius tatua dancinha polêmica

O meia Vinícius, do Bahia, está mesmo apegado à sua dancinha do “joelho, joelho, créu, créu, créu”. Na semana passada, o jogador tatuou três bonecos, na região do joelho, que simulam os movimentos da comemoração feita por ele quando balança as redes. O tatuador do atleta divulgou a arte.

Recado para os tricolores?

O torcedor mais atento observou um patrocinador no mínimo sugestivo no clássico de ontem, no Barradão. Em cima apenas do banco de reservas do Bahia, havia uma placa com a seguinte frase: “AQUI TEM Peixe Urbano”, em referência ao site de promoções que foi parceiro pontual do rubro-negro para o Ba-Vi. Vale lembrar, no entanto, que os torcedores do Vitória costumam apelidar o Bahia de “sardinha”. Provocação?

Enfim, o banheiro

O presidente do Vitória, Ricardo David, mostrou que não é apenas nas redes sociais que o clube apoia a campanha #DeixaElaTrabalhar. O movimento é comandado por jornalistas esportivas brasileiras de vários estados e residentes em países como França e Itália, que lutam contra machismo e preconceitos na profissão. Ao tomar conhecimento que não há banheiro feminino na área destinada à imprensa em dias de jogo (há apenas um, que na prática acaba sendo unissex), David prontamente garantiu que uma solução seria tomada já no Ba-Vi de ontem, final do Campeonato Baiano. E cumpriu. Ponto positivo para o dirigente do Leão. As mulheres agradecem.

André Lima faz campanha

O atacante André Lima, do Vitória, está empolgado com a possibilidade de ser eleito um dos melhores atacantes do Campeonato Baiano. No seu Instagram, o jogador prometeu sortear duas camisas de jogo caso seja premiado. Ele pede que a torcida vote. Há um porém: a eleição é feita por profissionais da imprensa, sem voto popular. A premiação dos melhores do Baiano acontece hoje, em evento restrito para convidados.

Do campo para um bistrô francês

Aposentado como jogador, Jorge Wagner agora é sócio do restaurante Paris 6, recém-inaugurado no Shopping da Bahia. Mas ele não se desligou totalmente do futebol. O meia é agente intermediário da CBF e tem um projeto em Feira de Santana, no qual trabalha na formação de atletas.