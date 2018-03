Bahia faz promoção com setores a 10 reais no Ba-Vi

Vendas começam nesta quarta-feira (28), inicialmente para os sócios

O primeiro Ba-Vi da final do Campeonato Baiano é promessa de casa cheia. Além da rivalidade, de se tratar de uma decisão e de todos os ingredientes que envolvem o clássico, a diretoria tricolor disponibilizou ingressos no valor de R$ 10 no terceiro anel dos setores Norte e Leste.

As vendas começam nesta quarta-feira (28), mas por enquanto com exclusividade para os sócios do clube. Vale lembrar que o valor promocional é único, sem corresponder a meia ou inteira e a quantidade disponibilizada é de acordo com os setores destinados na Fonte Nova.