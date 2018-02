Bahia faz reformulação geral na base e demite profissionais

Entre os desligados, está o ex-técnico do time sub-20, Aroldo Moreira

Após não ganhar praticamente nenhum título na base em 2017, o Bahia resolveu fazer uma reformulação geral na sua divisão de base. O coordenador do setor, Marcelo Lima, permanece, mas diversos profissionais das categorias inferiores foram desligados de suas funções. O clube não quis se pronunciar sobre as mudanças.

Segundo apurou o CORREIO, no sub-20, foram demitidos o técnico Aroldo Moreira (no clube desde 2013), o preparador físico Igor Morena, o auxiliar Valnei Pichite e o preparador de goleiros Mauricio Aguiar. Moreira foi responsável por campanhas como o vice-campeonato da Copa do Brasil Sub-20, em 2016, e o 3º lugar na mesma competição, em 2014. Ele chegou a treinar o time principal interinamente durante a Série B de 2015 e de 2016.

Do sub-17, o técnico Manoel Alex e o preparador físico Gustavo Fahel também não fazem mais parte do clube. O sub-15, o sub-14 e o sub-13 também tiveram profissionais desligados. Além disso, o Bahia demitiu profissionais como o roupeiro Claudinei Sales e o massagista Edson Pinheiro. Já a assistente social chefe, Alessivânia Mota, pediu demissão.