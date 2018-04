Bahia finaliza preparação e divulga relacionados para o Ba-Vi

Tricolor deve ter apenas uma mudança para o clássico que define o campeão baiano de 2018

O Bahia está pronto para o clássico Ba-Vi que define o campeão baiano de 2018, neste domingo (8), às 16h, no Barradão. Na manhã deste sábado (7), o técnico Guto Ferreira comandou o último treino antes do duelo e divulgou a lista de relacionados para a partida.

Mesmo com os pedidos da torcida tricolor nas redes sociais por um treino aberto, a última atividade antes do Ba-Vi foi fechada para imprensa e torcedores. Em campo, Guto fez um treino tático com o time considerado titular. O treinador só vai divulgar a escalação minutos antes da bola rolar.

Mesmo com o clima de mistério no Fazendão, o Bahia só deve ter uma mudança em relação ao time que venceu o Vitória no último domingo (1º). De volta após cumprir suspensão, Nino Paraíba entra no lugar de João Pedro na lateral direita. Com isso, a equipe será formada com: Douglas; Nino Paraíba, Tiago, Lucas Fonseca e Léo; Gregore, Elton, Vinícius, Marco Antônio e Zé Rafael; Edigar Junio.

Para o segundo duelo da decisão, Guto não poderá contar com o volante Edson e o zagueiro Rodrigo Becão, suspensos por conta das confusões no primeiro clássico Ba-Vi do ano, no dia 18 de fevereir. Quem também está fora é o atacante Kayke, que se recupera de uma entorse no tornozelo. Como venceu o jogo da ida por 2x1, na Fonte Nova, o Bahia reverteu a vantagem e joga por um empate no Barradão para levantar seu 47º título estadual.

Confira os relacionados:

Goleiros: Anderson, Douglas e Rafael Santos;

Laterais: João Pedro, Léo, Mena e Nino Paraíba;

Zagueiros: Everson, Grolli, Lucas Fonseca e Tiago;

Volantes: Elton, Gregore, Luis Fernando e Nílton, Régis;

Meias: Vinicius e Zé Rafael, Allione, Marco Antônio e Régis;

Atacantes: Edigar Junio, Élber e Júnior Brumado.