Bahia inicia venda de ingressos para jogo contra o Náutico

Partida acontece nesta quinta-feira (22), às 21h45, na Fonte Nova

O Bahia iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Náutico, quinta-feira (22), às 21h45, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste. Nesta terça (20), os torcedores podem garantir as entradas nas lojas oficiais do clube, nos shoppings Salvador Norte, Bela Vista e Estrada do Coco, além do site da Fonte Nova.

A partir de quarta (21), os ingressos serão comercializados também nas bilheterias da Arena Fonte Nova. Os bilhetes custam entre R$ 15 (meia Super Sul) e R$ 140 (Lounge).

Na segunda colocação do grupo C com três pontos em dois jogos, o tricolor precisa vencer para se manter na cola do líder Botafogo da Paraíba, que tem nove pontos em três partidas. Já o Náutico aparece na terceira colocação com apenas um ponto. O Altos é o lanterna, também com um.