Bahia na ‘rota dos meteoros’

Por Zezão Castro, jornalista, especial para o Correio

Elevo meu pensamento

Num momento especial

Venho aqui narrar um fato

De caráter universal

É assunto que eu adoro

De tanto rir quase choro

Vendo a rede social

Eu, mesmo, na hora estava

Praticando futebol

Ia com a bola no pé

Querendo dar um lençol

Num sítio em Lauro de Freitas:

“Isso aí são coisas feitas...

De onde veio esse sol?”

Por cima do mar eu vi

O “filhote de asteroide”

Se adicionasse uns efeitos

Era show do Pink Floyd!

Estelar intervenção?

Ou uma tropa de Plutão?

PM de humanoides?

Descerão de paraquedas

Pra ocupar a Bahia

Com seus sabres de “jedai”

Procurando livrusia.

Ou então será que erraram,

Pro Carnaval se atrasaram

E perderam a folia?

No ponto do buzu em

21 de fevereiro

Um obreiro abriu a bíblia

Começou o palavreiro:

“É Jesus que está voltando

Melhor ir se preparando

Eu quero ser o primeiro!”

“Isso é Deus tirando selfie!”

Postou na rede um gaiato

“Tá tendo rave no céu”

“Tem meteoro no mato”

Gente indo pro colégio

Reclamou do sacrilégio

E condenou este ato



Eis que o material cósmico

(Pra outros a Besta Fera)

Entrou logo em combustão

Ao tocar a atmosfera

De Nordeste pra Sudeste

Foi o sentido do peste

Onde está sua cratera?

Foi luz em Lauro de Freitas

Simões Filho, Coité

Chegando em Alagoinhas

E em Itaberaba até

Teve estrondo na ocorrência

Desafiando a ciência

Pegando-a no contrapé

Mas eis que a notícia chega

De curioso, me mordo...

Caiu em Camaçari

Na vila de Monte Gordo

Pesando quase três quilos

Do tamanho de um esquilo

Vi a foto, tô de acordo

O OVNI que seria

De teor especial

Foi levado pra exame

Era um lixo de metal

Nada a ver com o Criador...

O homem que é poluidor

Do espaço sideral

A Bahia oficialmente

Está na rota dos astros

Foram firmados convênios

Efetuados cadastros

No Diário Oficial

Publicaram o catatau

Determinando seus rastros

A gozação segue ainda

Não sei quando vai parar:

“Lavagem do Meteoro”

“Tem formato de abará

Depois que a baiana parte”

Esse povo tem é arte...

Me deixe... Vou me deitar!

Serve de reflexão

Por incrível que pareça

Lixo que jogas no céu

Despenca em sua cabeça

Mais uma vez foi a sorte:

Evitou que houvesse morte

Que ninguém nunca se

esqueça



Por Zezão Castro, jornalista, especial para o Correio