Bahia negocia com volante Márcio Araújo, do Flamengo

Jogador é uma das opções para substituir o volante Renê Júnior

O volante Márcio Araújo, que defendeu o Flamengo este ano, interessa ao Bahia. O tricolor ainda está em busca de uma peça para substituir Renê Júnior, que defenderá o Corinthians na próxima temporada.

De acordo com o empresário do atleta, André Cury, há possibilidade de Márcio Araújo vestir a camisa tricolor em 2018. "Chegamos a conversar, sim. Ainda estamos em negociação. Estou esperando um retorno do Bahia", disse em entrevista ao CORREIO.

Márcio Araújo, 33 anos, tem contrato com o Flamengo até o dia 31 de dezembro, mas uma cláusula ativa a renovação automática por mais um ano.

No Campeonato Brasileiro deste ano, o volante atuou em 27 partidas, sem nenhum gol marcado.