Bahia negocia contratação do volante Gregore, ex-Santos

Jogador de 24 anos pertence ao São Carlos-SP e deve assinar com o tricolor por empréstimo até o final de 2018

O Bahia deve anunciar nos próximos dias a sua nona contratação para a temporada 2018. Trata-se do volante Gregore, de 24 anos, que disputou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes do ano passado pela equipe sub-23 do Santos.

A informação da negociação do tricolor pelo volante foi confirmada pelo presidente do São Carlos-SP, Carlos Antunes, dono dos direitos do jogador. Em contato com o CORREIO, o dirigente afirmou que faltam apenas detalhes para que o acordo seja fechado e o atleta desembarque em Salvador. A ideia é a de que Gregore chegue ao Bahia por empréstimo de um ano, com a opção de compra ao fim do vínculo.

"Estamos negociando e precisamos só fechar alguns detalhes. O Gregore é um jogador do São Carlos e estava emprestado ao Santos. Ele foi titular absoluto da equipe sub-23 do Santos. É um jogador que recebeu propostas de algumas equipes, mas pelas conversas que tivemos, o Bahia está na frente para este empréstimo.

No Santos desde 2015, Gregore passou a integrar a equipe sub-23 do alvinegro em 2016. No ano passado, o volante disputou 24 jogos e marcou um gol pela equipe que ficou com o vice-campeonato do Brasileiro de Aspirantes. Gregore chegou a treinar com o time principal, mas na ocasião acabou não sendo utilizado.

Caso o acordo seja confirmado, Gregore disputará posição no time de Guto Ferreira com os volantes Nilton, Edson, Juninho, Elton e Feijão.