Bahia nunca perdeu para rival das semifinais do estadual

Tricolor enfrenta a Juazeirense no sábado (17), às 16h, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro

Para chegar à final do Campeonato Baiano, o Bahia só precisará manter um tabu. O tricolor nunca perdeu para a Juazeirense, adversário da semifinal do estadual. O jogo de ida será disputado no sábado (17), às 16h, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. A partida de volta será no dia 25, às 16h, na Fonte Nova. Como fez melhor campanha que o rival na fase classificatória da competição, o Esquadrão pode até empatar os dois confrontos que mesmo assim avança à decisão.

A Juazeirense foi fundada em 2006 e o histórico de confrontos entre as duas equipes tem registros de 2012 pra cá. Naquele ano, no dia 25 de janeiro, a equipe do interior perdeu para o tricolor por 2x0. Fahel e Lulinha marcaram para o time da capital.

Ao todos, foram 11 jogos disputados: nove triunfos do Bahia e dois empates, o último no dia 21 de abril de 2013. De lá pra cá, a equipe azul, vermelha e branca venceu sete vezes.

O tricolor balançou a rede 22 vezes e a Juazeirense 10. Com três gols marcados, o atacante Hernane, que deixou o Bahia no começo desta temporada, é o maior artilheiro do confronto. O último encontro entre as duas equipes aconteceu no dia 4 deste mês, quando o Bahia venceu por 2x1, no estádio Adauto Moraes.

Confira todas as vezes em que Bahia e Juazeirense se enfrentaram e os autores dos gols:

25/01/2012 – Bahia 2x0 Juazeirense - Fahel e Lulinha

04/04/2012 – Juazeirense 1x1 Bahia - Gabriel (B); Marcinho (J)

24/03/2013 – Bahia 2x0 Juazeirense - Obina e Fahel

21/04/2013 – Juazeirense 0x0 Bahia

05/04/2015 – Juazeirense 1x2 Bahia - Maxi e Kieza (B); Fabiano (J)

19/04/2015 – Bahia 3x2 Juazeirense - Maxi, Souza e Zé Roberto (B); Juninho e Sassá (J)

31/01/2016 – Juazeirense 2x3 Bahia - Hernane 2x e Edigar Junio (B); Nino Guerreiro e Ebinho (J)

18/02/2016 – Bahia 3x1 Juazeirense - Edigar Junio, Hernane e Luisinho (B); Ebinho (J)

09/03/2016 – Juazeirense 1x2 Bahia - Mayron e Hugo Freitas (B); Emerson (J)

19/02/2017 – Bahia 2x1 Juazeirense - Gustavo e Mário; Nem (J)

04/03/2018 - Juazeirense 1x2 Bahia - Júnior Gaúcho contra e Júnior Brumado (B); Bruno Matos (J)