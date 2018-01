Bahia oficializa contratação do goleiro Douglas

Defensor que se destacou pelo Avaí assina contrato por três anos

O Bahia oficializou na tarde desta terça-feira (9) a contratação do goleiro Douglas, de 29 anos. A confirmação veio por meio de SMS aos sócios em dia. O arqueiro estava treinando no Fazendão desde a reapresentação do time, como foi adiantado pelo CORREIO.

Ex-jogador do Corinthians, Douglas disputou a Série A do ano passado emprestado ao Avaí. Lá, fez 28 partidas pelo Brasileirão e foi um dos destaques do torneio. Antes, passou por Ituano, Caxias e Bragantino.

Douglas vem para o tricolor com contrato em definitivo até o final de 2020. O goleiro foi envolvido como forma de pagamento do Corinthians pela aquisição do lateral esquerdo Juninho Capixaba. Além do atleta, o Bahia recebeu R$ 6 milhões.

O goleiro é o sétimo reforço anunciado oficialmente pelo tricolor. Antes, o clube confirmou os laterais Nino Paraíba, João Pedro e Léo; os volantes Nilton e Elton e o atacante Elber. Resta agora o lateral esquerdo Mena, outro que já treina no Fazendão.

Confira vídeo divulgado pelo clube: