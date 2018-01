Bahia oficializa contratação do zagueiro Douglas Grolli

Defensor que estava na Chapecoense assinou contrato de um ano

O Bahia oficializou na tarde desta quarta-feira (17) a sua nona contratação para a temporada. O zagueiro Douglas Grolli, de 28 anos, que estava na Chapecoense, assinou contrato com o tricolor até o final deste ano, com opção de renovar por mais um.

Grolli tinha contrato com o Cruzeiro até o próximo dia 11 de fevereiro, mas entrou em acordo com a diretoria da Raposa para antecipar a rescisão. Com isso, chegou a Salvador na última segunda-feira (15), e vem treinando no Fazendão desde então.

Emprestado à Chapecoense no ano passado, clube que o revelou, Douglas Grolli fez 47 partidas oficiais em 2017, sendo 46 como titular. O defensor disputou pela Chape a Copa Libertadores. Ele também tem passagens por Ponte Preta, Londrina, São Caetano e Grêmio.

Antes de Grolli, o Esquadrão já havia anunciado o goleiro Douglas, os laterais Nino Paraíba, João Pedro, Mena e Léo, os volantes Elton e Nilton e o atacante Elber. A estreia do tricolor em 2018 será nesta quinta-feira (18), às 21h15, na Fonte Nova, contra o Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste.

Confira o vídeo publicado pelo clube: