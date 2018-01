Bahia perde para o Taubaté e é eliminado na Copinha

Esquadrãozinho sofreu um gol no início do segundo tempo e não conseguiu reagir

O Bahia deu adeus à Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os garotos do Esquadrão não tiveram uma boa atuação diante do Taubaté e acabaram derrotados por 1x0, resultado que culminou na eliminação da equipe.

O gol do time paulista foi marcado no início do segundo tempo, aos três minutos. Lucas Grossi aproveitou a indecisão da zaga tricolor para tocar na saída de Cassiano e balançar a rede.

O Bahia até esboçou uma reação após ficar em desvantagem no placar. Colocou uma bola na trave em chute de Geovane Itinga de fora da área e perdeu grande oportunidade com Gabriel após boa jogada de Felipinho, mas o time de Aroldo Moreira não conseguiu o empate. O zagueiro tricolor Jaques ainda foi expulso antes do apito final.