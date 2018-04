Bahia poupa seis titulares para estreia na Sul-Americana

Tricolor encara o Blooming, da Bolívia, nesta quarta-feira (11), em Santa Cruz de la Sierra

Depois de conquistar o título do Campeonato Baiano sobre o rival Vitória, o Bahia já tem novos desafios na temporada. Na manhã desta terça-feira (10), o elenco tricolor embarca para a cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde encara o Blooming, na quarta-feira (11), às 21h45, pela primeira fase da Copa Sul-Americana.

Para a primeira partida na competição internacional, seis titulares ficaram fora da lista de relacionados. Substituído durante o clássico Ba-Vi por conta de um problema na coxa, Lucas Fonseca foi vetado pelo departamento médico. Já o lateral Léo, o zagueiro Tiago, os volantes Elton e Gregore e o meia Vinicius foram poupados pela comissão técnica.

A principal novidade para o confronto diante dos bolivianos será o volante Flávio, contratado inicialmente para o time sub-23. O zagueiro Rodrigo Becão e o volante Edson, que cumpriram suspensão no Campeonato Baiano, também foram relacionados.

A partida contra o Blooming inicia a série de viagens do tricolor nesta semana. Após a estreia na Copa Sul-Americana, o elenco segue para o Rio Grande do Sul, onde estreia no Brasileirão contra o Internacional, no domingo (15), às 16h, no estádio do Beira Rio, em Porto Alegre. Para o duelo diante dos colorados, Guto Ferreira terá o retorno dos jogadores poupados.

Sobre a volta à Sul-Americana, o presidente Guilherme Bellintani se mostrou bastante motivado com a competição e negou que o fato de alguns titulares serem poupados nesse jogo indique uma "não prioridade" ao torneio.

"Sul-Americana para gente é prioridade número 1. O Bahia volta a jogar uma competição internacional depois de alguns anos, isso é muito importante. Mas tem alguns atletas que se colocarmos quarta-feira, vão contundir. Felizmente temos a capacidade técnica de analisar isso de forma antecipada. Não vamos colocar alguém que tenha risco iminente de contusão".

Confira os relacionados para pegar o Blooming:



Goleiros: Douglas e Anderson;

Laterais: Nino, João Pedro, Mena;

Zagueiros: Douglas Grolli, Rodrigo Becão e Everson;

Volantes: Edson, Flávio e Nílton;

Meias: Régis, Zé Rafael, Allione e Marco Antonio;

Atacantes: Edigar Junio, Élber e Júnior Brumado