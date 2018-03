Bahia recebe o Altos de olho em vaga nas quartas do Nordestão

Tricolor vai em busca do triunfo para depois secar o Náutico contra o Botafogo-PB e garantir vaga antecipada

Um triunfo pode antecipar a classificação às quartas de final da Copa do Nordeste. Uma derrota pode significar até mesmo a perda da segunda posição do grupo, caso o Náutico vença o Botafogo-PB na quinta-feira. Por tudo isso, o jogo desta terça-feira (20) contra o Altos-PI, às 21h45, na Fonte Nova, é mais um de cunho decisivo para o Bahia.

O time do técnico Guto Ferreira vem bastante desgastado depois de empatar por 0x0 com a Juazeirense, sábado (17), no sempre criticado gramado do Adauto Moraes. Como retornou à Salvador no domingo (18), o comandante tricolor teve apenas um dia de treino com o elenco. Para o meia Zé Rafael, no entanto, a equipe não pode pensar em outro resultado que não seja o triunfo.

"Temos mais um jogo decisivo como tem sido. É um jogo de suma importância. Temos que fazer o resultado em casa, estamos devendo, mas amanhã (hoje), com o apoio da torcida, vamos fazer um grande jogo. Se a rodada ajudar, vamos sair classificados", disse confiante.

Para se classificar com uma rodada de antecedência o Bahia precisa vencer e torcer por um tropeço do time pernambucano diante do líder, Botafogo-PB. A vaga antecipada seria muito bem-vinda , segundo o camisa 10.

"Primeiro passo é fazer nosso dever. Não adianta pensar no jogo do Náutico e a gente não fazer a nossa parte. Vamos tentar sair com os três pontos. Depois vamos pensar em dar uma secadinha. Se classificarmos antes, melhor para preparar para os próximos jogos", afirmou.



Como fez mais um treino secreto no Fazendão, Guto Ferreira não deu pistas do time que vai colocar em campo. Ele pode, se quiser, repetir a escalação do último jogo, o que é provável, já que Elber voltou a sentir um incômodo muscular e foi vetado pelo Departamento Médico. Com isso, há boas chances do garoto Marco Antônio ter mais uma oportunidade.

Allione e João Pedro seguem sem condições e , assim como o centroavante Junior Brumado. Kayke seguirá entre os titulares. Régis se recuperou, mas ficou fora para se recondicionar fisicamente. Quem se recuperou e está à disposição é o lateral-esquerdo Mena. No entanto, o chileno deve ficar como opção no banco de reservas.

Provável escalação do Bahia: Douglas, Nino Paraíba, Tiago, Lucas Fonseca e Léo; Gregore; Edigar Junio, Zé Rafael, Vinícius e Marco Antônio; Kayke.