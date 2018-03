Bahia registra aumento nas ofertas de emprego em 2018

por Lucy Barreto

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) registrou aumento de 10,4% no número de vagas ofertadas nos primeiros dois meses de 2018. Em janeiro e fevereiro foram abertas 178.631 novas vagas de emprego pelo Sine em todo o país. Na Bahia foram 7.744 vagas, o que deixou o estado em sexto lugar no ranking do número de oportunidades ofertadas. No acumulado

de 2017, o Sine registrou 1.024.570 vagas para 3.161.179 trabalhadores inscritos no sistema.

Nestlé vai contratar

A partir da ampliação da unidade fabril em Feira de Santana, a Nestlé prevê a geração de até 70 novos postos de trabalho. O investimento será de cerca de R$ 53 milhões na modernização da fábrica instalada na Bahia há 11 anos. A empresa, no entanto, não divulgou ainda quando fará a seleção de pessoal, mas prometeu contar à coluna quando tiver novidades.



Concursos

Uesc

Até hoje para oito vagas de Analista Universitário e 24 para Técnico Universitário. Site: www.consultec.

com.br.

Marinha

Até dia 30 pelo site www.marinha.mil.br. São 1.300 vagas para fuzileiros navais, sendo 25 delas em Salvador.



*Lucy Barreto é editora e escreve sobre mercado de trabalho