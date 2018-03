Bahia se reapresenta e treina em Petrolina

Quem jogou mais de 45 minutos fez apenas um trabalho regenerativo

O Bahia se reapresentou nesta segunda-feira (5), após vencer a Juazeirense, por 2x1, fora de casa. Para não perder tempo, o tricolor treinou em Petrolina, cidade vizinha a Juazeiro, e iniciou os preparativos para seu próximo jogo. Na quarta-feira (7), o Bahia enfrenta o Jequié, às 21h45, na Fonte Nova, em jogo válido pela última rodada da primeira fase.

Como de costume, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos fizeram apenas um trabalho regenerativo. Os demais atletas participaram de um treino em uma academia da cidade.

Com o triunfo contra a Juazeirense, o Bahia subiu uma posição e agora é o vice-líder do Baianão, com 17 pontos.