Bahia: serviço recua 1,2% de novembro para dezembro, diz IBGE

Setor fecha 2017 com queda de 4,5% no estado baiano

A Bahia apresentou queda de 1,2% no setor de serviços no mês de dezembro de 2017 em comparação a novembro do mesmo ano, na série com ajuste sazonal. O desemprenho do estado ficou bem abaixo da média nacional (+1,3%) e acompanhou o movimento de recuo verificado em 9 dos 27 estados.

Em comparação com o mesmo mês do ano anterior, em dezembro de 2017, os serviços na Bahia também tiveram queda de 3,2%, enquanto no Brasil como um todo, houve variação positiva de 0,5%.

Os resultados negativos foram mais distribuídos entre os estados nessa comparação: o volume dos serviços recuou em 15 das 27 unidades da Federação. Assim, na Bahia, os serviços fecharam 2017 com queda de 4,5%, terceira retração anual consecutiva e mais profunda que o recuo nacional (-2,8%).

Apesar de negativo, o desempenho dos serviços baianos em 2017 (-4,5%) foi a menor queda desde 2014. Em 2015, o setor teve recuo de 6,0% e em 2016 havia chegado a seu pior resultado anual na série (-8,6%).

Em apenas 2 dos 27 estados, o volume de serviços fechou 2017 no positivo: Mato Grosso (15,8%) e Paraná (5,0%).



Transporte

Em 2017, apenas atividades de transporte tiveram crescimento no estado baiano. O percentual é de 5,1%, após duas quedas anuais consecutivas: em 2015 (-0,3%) e 2016 (-14,4%). Por ter o maior peso na estrutura dos serviços no estado, esse segmento evitou um desempenho ainda pior do setor.

Dentre as quatro atividades em retração, os Serviços profissionais, administrativos e complementares foram os que mais pressionaram para baixo o setor de serviços baianos em 2017. Apesar de ter reduzido o ritmo de queda de novembro (-33,4%) para dezembro (-18,9%), esse segmento recuou 19,1% no acumulado no ano passado, apresentado seu pior desempenho anual na série da Pesquisa Mensal de Serviços (desde 2012).

Os serviços profissionais também têm peso importante na estrutura dos serviços baianos. Trata-se de um grupo diversificado, com grande peso das atividades direcionadas às empresas (ligadas às áreas jurídica, contábil, de segurança, assessorias e consultorias em diversos campos).

Turismo

O setor de turismo voltou a crescer e apresentou índice positivo de 1,7% em dezembro de 2017, após dois anos de retração (-2,8% em 2015 e -8,1% em 2016). Embora ainda não tenham recuperado as perdas acumuladas nesse período é um dos melhores da média nacional, tanto na comparação com novembro (5,8% no estado e 2,8% no país) quanto no confronto com o mesmo mês de 2016 (7,4% no estado e -6,3% no país).

Na série com ajuste sazonal (dezembro/novembro de 2017), o crescimento do turismo baiano (5,8%) foi o terceiro maior dentre os 12 estados em que o segmento é pesquisado, abaixo apenas de Santa Catarina (10,2%) e Rio Grande do Sul (6,2%).

Já no acumulado em 2017, a Bahia (1,7%) teve apenas o 5º maior crescimento, empatada com Minas Gerais. No ano passado, as atividades turísticas tiveram seus melhores desempenhos em Goiás (11,1%) e Pernambuco (8,2%). Distrito Federal (-19,3%) e Rio de Janeiro (-19,5%) apresentaram as maiores quedas e influenciaram fortemente o resultado nacional (-6,5%).