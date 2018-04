Bahia tem 3ª maior torcida do Nordeste; Vitória é 7º

Flamengo lidera na região e no país, seguido pelo Corinthians

O Datafolha apresentou mais uma pesquisa de torcidas de futebol no Brasil nesta sexta-feira (13). Desta vez, o instituto também revelou números segmentados pelas cinco regiões do país. Resultado: o Bahia é o time nordestino que tem mais torcedores no Nordeste, em terceiro lugar na região, atrás de Flamengo e Corinthians.

Como esperado, os flamenguistas aparecem à frente, com 23%, seguidos dos corintianos, 9%. Bahia e Vasco aparecem empatados no terceiro lugar, com 6% cada. São Paulo (5%) e Palmeiras (4%) têm números maiores que o Vitória, com 3% na região, em sétimo lugar.

Embora numericamente o tricolor esteja à frente do rubro-negro baiano, a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o que também coloca os rivais Bahia e Vitória tecnicamente empatados.

Uma brecha da pesquisa é que o Datafolha não apresentou números dos demais times nordestinos, a exemplo de Sport, Santa Cruz, Ceará e Fortaleza. Existe a categoria “outros”, que soma 14% da preferência. E 26% responderam que não torcem para nenhum time. A pesquisa foi realizada entre os dias 29 e 30 de janeiro, com 2.826 pessoas em 174 municípios.

Nacionalmente, o Flamengo tem a preferência de 18% dos torcedores e o Corinthians, de 14%. Com isso, os dois clubes estão tecnicamente empatados, no limite da margem de erro. São Paulo (8%), Palmeiras (6%), Vasco e Cruzeiro (4% cada) aparecem na sequência. Santos, Grêmio e Internacional têm 3%; Atlético-MG, 2%. Bahia, Vitória, Botafogo e Fluminense surgem na sequência, com 1% cada. Não houve variação fora da margem de erro em relação a nenhum dos clubes citados, na comparação com a pesquisa anterior, feita de 3 a 5 de junho de 2014.

Maiores torcidas da região Nordeste segundo o Datafolha:

1º Flamengo 23%

2º Corinthians 9%

3º Bahia 6%

3º Vasco 6%

5º São Paulo 5%

6º Palmeiras 4%

7º Vitória 3%

8º Botafogo 1%

8º Fluminense 1%

8º Santos 1%

Outros 14%

Nenhum 26%